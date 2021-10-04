الصحة الإسرائيلية: 16 وفاة بكورونا والحالات الخطيرة تتراجع إلى 528

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، تسجيل 16حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ساعات الصباح، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدؤ انتشار الجائحة إلى 7843.

وبينت المعطيات تشخيص 2,671 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 2,353 إصابة بالفيروس، الأحد، إثر إجراء 95,300 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 2.82%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 785 مريضا بكورونا. وانخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 528، 203 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 243 حالة بـ"الحرجة"، وأشارت المعطيات إلى أن 98 إصابة حالتها "متوسطة"، و159 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 37,055، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و293 ألفا و498 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و583 ألفا و74.

فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و659 ألفا و860، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و147 ألفا و975 حالة.