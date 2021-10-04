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محاربة العنف والجريمة| بينيت: دور الشاباك محدود؛ بار ليف: لا دور للجيش

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 11:29

محاربة العنف والجريمة| بينيت: دور الشاباك محدود؛ بار ليف: لا دور للجيش
بينيت يتحدث أمام ضباط الشاباك في ديوان الرئيس الإسرائيلي، اليوم (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إلى قرار اللجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أمس، حول مشاركة الشاباك في جمع السلاح غير المرخص، وأشار إلى أن دور الشاباك سيكون محدودا.

وقال بينيت، خلال "تكريم ضباط الشاباك المتفوقين" في ديوان الرئيس الإسرائيلي، إنه "أود أن أشكر الشاباك الذي انخرط مرة أخرى في أداء مهمة وطنية وهي عبارة عن مكافحة العنف الذي يجتاح المجتمع العربي. من المهم القول إن دور الشاباك سيكون محدودا لمجالات لا تنافي مهامه القانونية وتبرز مزاياه النسبية"، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وتأتي أقوال بينيت في أعقاب انتقادات تعالت حول إشراك الشاباك في قضايا ليست أمنية، وإثر معارضة رئيس الشاباك المنتهية ولايته، ناداف أرغمان، من ضلوع الشاباك في مهمة كهذه.

نفى وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، صباح اليوم، أنباء ترددت، أمس، عن إشراك الجيش الإسرائيلي في جمع السلاح غير المرخص في المجتمع العربي.

وقال بار ليف في تغريدة: توضيح، من أجل دقة الأمور التي نُشرت في عدد من وسائل الإعلام. خلال اجتماع لجنة الوزراء لمحاربة الجريمة في الشارع العربي، أمس، لم يجرِ الحديث بأي شكل عن الحاجة إلى ضلوع الجيش الإسرائيلي في مكافحة ذلك ولا يوجد للجيش الإسرائيلي اي دور في الخطة التي تقودها وزارة الأمن الداخلي برئاستي. وطوال ثلاث ساعات الاجتماع ذُكر الجيش الإسرائيلي فقط في سياق سرقة أسلحة من قواعده ومنعها".

وفي انتقاد مبطن من جانب وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، قال مصدر أمني لوسائل إعلام، أمس، إن "وزير الأمن وممثلي الجيش الإسرائيلي لم يشاركوا في اجتماع اللجنة الوزارية الذي على ما يبدو أنه تقرر فيه مشاركة الجيش الإسرائيلي بجمع السلاح غير الشرعي في البلدات العربية. وليس لدينا أدنى فكرة عما يدور الحديث وسنقوم بفحص ذلك الآن".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد عقد اجتماعا للجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أمس. وفي ختام الاجتماع ترددت أنباء عن أنه تقرر خلاله تنفيذ "مواجهة مركزة في قضية السلاح غير القانوني في المجتمع العربي، بمشاركة الجيش الإسرائيلي".

وقال مصدر أمني شارك في اجتماع اللجنة الوزارية للقناة 12 التلفزيونية، أمس، إنه لم يشارك في الاجتماع مندوبا عن الجيش الإسرائيلي أو عن وزارة الأمن. "لم يتحدث أحد ولم يتشاور أحد مع الجيش الإسرائيلي أو وزارة الأمن بهذا الخصوص. وليس بإمكان الجنود وليست لديهم الصلاحيات الموجودة لدى أفراد الشرطة في الاعتقالات أو التفتيش".

بودكاست عرب 48

#السلاح غير المرخص
#المجتمع العربي
#الجيش الإسرائيلي
#عومير بار ليف

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