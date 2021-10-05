واشنطن لتل أبيب: الدبلوماسية أفضل سبيل لمواجهة النووي الإيراني

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، أبلغ نظيره الإسرائيلي، إيال حولاتا، أن واشنطن ترى بأن الدبلوماسية أفضل سبيل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

في المقابل، ذكر البيت الأبيض أن سوليفان أكد لنظيره الإسرائيلي استعداد واشنطن للجوء إلى خيارات أخرى مع إيران إذا فشلت الدبلوماسية، وذلك خلال اجتماع "المنتدى الإستراتيجي الأميركي - الإسرائيلي حول إيران" الذي انعقد في واشنطن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، الثلاثاء، قوله إن الولايات المتحدة ما زالت تعطي فرصا للدبلوماسية في تعاطيها مع إيران، إلا أن هذا الأمر لن يطول. وجاءت أقوال المسؤول الأميركي قبل لقاء سوليفان، مع حولاتا، في البيت الأبيض.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين سيتبادلون معلومات استخباراتية، ويجرون تقييما لمدى تطور برنامج إيران النووي، وذلك في إطار الحوار الإستراتيجي الأميركي - الإسرائيلي في البيت الأبيض، من أجل بحث العلاقات بين البلدين فضلا عن الملف النووي الإيراني.

وكان مسؤول كبير في إدارة بايدن أكد، الإثنين، أن الولايات المتحدة تأمل في "العودة قريبا" إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة مع طهران، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في مقابلة هاتفية مع الصحافيين، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنه "نأمل أن نتمكن من العودة إلى فيينا بسرعة إلى حد ما" ، مضيفا "سنرى ما هي نوايا الوفد الإيراني".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن طهران ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا، مبينا أن تاريخ ذلك سيتحدد بعد إنجاز مراحل دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، إن "الحكومة الإيرانية ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا"، مضيفا: "تاريخ ذلك سيتحدد بعد إنجاز مراحل دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات".

وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن مناقشة نتائج المباحثات السابقة بدأت مع بدء الحكومة الجديدة في إيران مهامها.

وأضاف أن الدراسة تجري في إطار مرحلتين، الأولى أنجزت وعليه فقد أعلنا عن قرارنا الحاسم بشأن العودة إلى مفاوضات فيينا مع مجموعة دول 4+1 (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا).

وتابع أن المرحلة الثانية لدراسة النتائج السابقة لم تنته بعد، وقد يجري في إطارها استعراض تفاصيل 6 جولات من المفاوضات التي خاضتها الحكومة السابقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن "الحكومة الإيرانية الجديدة ماضية في دراسة الثغرات، على أن يتم إنجاز هذه المرحلة أيضا في وقت قريب ويتسنى لنا تحديد تاريخ الجولة الجديدة".

وأوضح أن "الحكومة تبحث عن أسباب عدم التوصل إلى نتائج مرضية وتوقيع وثيقة تنال قبول جميع الأطراف خلال الجولات السابقة".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، توقفت مفاوضات في فيينا لإحياء اتفاق نووي وقعته إيران في 2015 مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018.