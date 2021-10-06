  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة: إصابة شخصين في جريمتي إطلاق نار

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 17:56

الناصرة: إصابة شخصين في جريمتي إطلاق نار
من الناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخصان بجروح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة الناصرة، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على شخص، في الخمسينيات من عمره، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وفي جريمة وبفارق وقت قصير، أصيب شخص، في الأربعينيات من العمر، في شارع بولس السادس بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين وفحص إمكانية ارتباطهما ببعضهما، ورجحت أن الخلفية خلاف بين أصحاب سوابق جنائية، فيما لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، ويشهد المجتمع العربي استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#منطقة ديانا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة وقرى النقب تتذيّل القائمة
معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة وقرى النقب تتذيّل القائمة

2021-10-06

النقب: اعتقال 70 شخصا في حملة شارك فيها 600 شرطي
النقب: اعتقال 70 شخصا في حملة شارك فيها 600 شرطي

2021-10-06

"الموحّدة" والائتلاف الحكومي يُسقطان قانون تعويضات البطالة للمُستقلين
"الموحّدة" والائتلاف الحكومي يُسقطان قانون تعويضات البطالة للمُستقلين

2021-10-06

الأكثر قراءة

عودة خدمات واتسآب وفيسبوك وإنستغرام بعد انقطاع لساعات

عودة خدمات واتسآب وفيسبوك وإنستغرام بعد انقطاع لساعات

2021-10-05
جولة استفزازية للمستوطنين في كفر قاسم: اعتقالات وحماية من الشرطة

جولة استفزازية للمستوطنين في كفر قاسم: اعتقالات وحماية من الشرطة

2021-10-05
تعطّل مواقع التواصل الاجتماعيّ حول العالم... هجوم سيبرانيّ؟

تعطّل مواقع التواصل الاجتماعيّ حول العالم... هجوم سيبرانيّ؟

2021-10-05
عملية الموساد لتحديد مصير رون أراد: تضارب متواصل في الرواية الإسرائيلية

عملية الموساد لتحديد مصير رون أراد: تضارب متواصل في الرواية الإسرائيلية

2021-10-05
صواريخ

صواريخ "لاو" وألغام ورشاشات: تقرير يكشف حجم سرقات الأسلحة في الجيش الإسرائيلي

2021-10-05