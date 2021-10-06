الناصرة: إصابة شخصين في جريمتي إطلاق نار

أصيب شخصان بجروح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة الناصرة، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على شخص، في الخمسينيات من عمره، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وفي جريمة وبفارق وقت قصير، أصيب شخص، في الأربعينيات من العمر، في شارع بولس السادس بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين وفحص إمكانية ارتباطهما ببعضهما، ورجحت أن الخلفية خلاف بين أصحاب سوابق جنائية، فيما لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، ويشهد المجتمع العربي استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.