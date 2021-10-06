تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا للمرة الثالثة

مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا للمرة الثالثة، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة بتمديد اعتقال المقاول نسيم الصح (44 عاما) من مدينة عرابة البطوف، لغاية يوم الإثنين المقبل، بشبهة دهس شرطي ومتطوع في جهاز الشرطة عمدا خلال تواجدهما على حاجز جرى نصبه قرب أحد الشواطئ في مدينة نهريا، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2021، ما أسفر عن مصرع الشرطي حسام زغير (32 عاما) وإصابة الشرطي أمير أبو ريش (41 عاما) من قرية يركا، بجروح وصفت بأنها متوسطة.

ونفى المشتبه به بواسطة المحاميين الموكلين بالدفاع عنه، تامي أولمان وطارق نعامنة، أنه دهس الشرطيين عمدا.

ونسبت الوحدة المركزية في شرطة لواء الساحل للمشتبه به "الإماتة بعدم الاكتراث (القتل العَمْد)، ومحاولة القتل، والفرار من دورية الشرطة ومغادرة المكان بعد الدهس، وتشويش إجراءات المحكمة".