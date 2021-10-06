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جائزة نوبل للكيمياء 2021 للألماني بنيامين ليست والأميركي ديفيد ماكميلان

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 13:03

جائزة نوبل للكيمياء 2021 للألماني بنيامين ليست والأميركي ديفيد ماكميلان
الأميركي ديفيد ماكميلان والألماني بنيامين ليست (الصفحة الرسمية للجنة نوبل على تويتر)
عرب ٤٨ / وكالات

أعلنت لجنة نوبل، اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجائزة الكيمياء للعام 2021، تلك الجائزة التي كرمت في الماضي أيضا اختراقات أفادت مجال الطب.

ومُنحَت جائزة نوبل للكيمياء، للألماني بنيامين ليست والأميركي ديفيد ماكميلان، لابتكارهما أداة جديدة لبناء الجزيئات أتاحت جعل الكيمياء "خضراء" وتحسين البحوث الصيدلانية.

وأعلنت اللجنة القائمة على هذه الجائزة في ستوكهولم أن ليست وماكميلان حصلا على الجائزة عن إنجازهما المتمثل في "تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل".

وتُعتبر المحفزات، وهي مواد تتحكم بالتفاعلات الكيميائية وتسرعها لكنها ليست جزءًا من منتجها النهائي، من الأدوات الأساسية للكيميائيين. لكنّ الباحثين كانوا دائما يظنون أنّ ثمة نوعين فحسب في المبدأ من المحفزات المتاحة، هي المعادن والإنزيمات.

وحصل بنيامين ليست وديفيد ماكميلان، وكلاهما في الثالثة والخمسين من العمر، على جائزة نوبل لكونهما طورا عام 2000 ، "كلّ منهما على حدة، نوعا ثالثا من التحفيز، وهو التحفيز العضوي غير المتماثل"، وفق لجنة التحكيم التي لاحظت أن هذا المجال تطور "بسرعة مذهلة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

ومن الشائع أن يتقاسم علماء الفوز بهذه الجائزة. ففي العام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الفرنسي إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جينيفر دودنا، لتطويرهما أداة تعديل الجينات التي أحدثت ثورة في العلم من خلال توفير طريقة لتغيير الحمض النووي.

تتمثل الجائزة المرموقة في الحصول على ميدالية ذهبية، و10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.14 مليون دولار). تأتي أموال الجائزة من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي في العام 1895.

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#جائزة نوبل
#جائزة نوبل للكيمياء
#بنيامين ليست
#دفيد ماكميلان

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