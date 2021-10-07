  2. إسرائيليات
  3. أخبار

أولمرت: حصلنا على معلومة بأن أراد "لم ينقل إلى إيران بتاتا"

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 19:33

أولمرت: حصلنا على معلومة بأن أراد "لم ينقل إلى إيران بتاتا"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم، الخميس، إنّ إسرائيل حصلت على معلومات في العام 2006 بأنّ الجندي الإسرائيلي الذي سقطت طائرته في لبنان عام 1986، رون أراد، "لم ينقل أبدًا إلى إيران".

ورئس أولمرت الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، ووردت تصريحاته خلال لقاء مع القناة 13، الخميس، تعقيبًا على كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، نفتالي بينيت، الإثنين، عن شنّ الموساد عملية للحصول على معلومات عن أراد.

وكشف أولمرت أن إسرائيل شنّت عملية "في كل أرجاء العالم" بين كانون الثاني/يناير (شهر تسلّمه رئاسة الحكومة) وآذار/مارس 2006، "عرفنا بعدها ما الذي حدث وما لم يحدث" لأراد.

وفي أعقاب العملية، خلصت إسرائيل إلى أن أراد قتل "بين الثالث والخامس من أيار/مايو 1988. في أعقاب عملية "قانون ونظام" التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية ميدون اللبنانية، وأسفرت عن مقتل 50 عنصرًا في "حزب الله" اللبناني وتدمير المباني التابعة له، وفق التقديرات الإسرائيلية.

ونفى أولمرت روايات سابقة، ذكرت أن أراد قتل أثناء محاولته الفرار من المنزل الذي احتجز فيه، ذاكرًا أنّ "لم يكن بإمكانه القيام بشيء كهذا"، ولم يعارض أولمرت الرواية التي طرحها المذيع وهي أن قتله جاء ردًا على مقتل أحد أقرباء العائلة التي احتجز عندها أراد في مجزرة ميدون.

وتسود إسرائيل روايتان حول الظروف التي قتل فيها أراد. الأولى هي أنّ أراد احتجز في منزل في قرية النبي شيت وكلّف شخصان أو أكثر بحراسته. وأثناء احتجازه، أغارت إسرائيل على قرية ميدون المجاورة، ونتيجةً لذلك، غادر الحراس المكان وسارعوا للذهاب إلى ميدون لفحص ما الذي يجري لعائلاتهم. لكنّ الرواية الأولى تنقسم هنا إلى سيناريوهين: الأول هو أن أراد استغلّ هذه الفرصة ليغادر المكان (قلّل منها أولمرت)؛ والثاني هو أن الحراس قتلوه (يدعمها أولمرت).

بينما تزعم الرواية الثانية أنّ الحرس الثوري الإيراني "اختطفوا أو اشتروا" أراد من خاطفيه، "ونتيجة لخلل ما، قتل أراد بأيدي الإيرانيين".

يذكر أن رون أراد سقط في لبنان في العام 1986، بعدما تعرّضت الطائرة التي قادتها أثناء شنّها غارات قرب صيدا إلى "خلل تقني أدّى إلى تفجّر الذخيرة في الطائرة"، ورغم سقوطه إلا أنه نجا من الموت لتعتقله حركة "أمل" اللبنانية.

وأجرت إسرائيل لمدّة عام ونصف مفاوضات مع الحركة لإتمام صفقة تبادل أسرى، قادها من جانب الاحتلال الإسرائيلي منسّق عمليات الحكومة الإسرائيلية في جنوبي لبنان، أوري لوبراني، الذي تزعم إسرائيل أنه التقى بقائد حركة "أمل"، نبيه برّي، لإتمام المفاوضات.

ورفض وزير الأمن الإسرائيلي حينها، يتسحاق رابين، شروط حركة "أمل"، على إثر الانتقادات التي تعرّض لها قبل أشهر بعد صفقة تبادل الأسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامّة، بقيادة أحمد جبريل.

وانقطعت المعلومات حول أراد منذ ذلك الحين، وفق الرواية الإسرائيلية، التي أورد الصحافي المختصّ بشؤون الاستخبارات، يوسي ميلمان، بعض فصولها في صحيفة "هآرتس"، اليوم، الخميس.

بودكاست عرب 48

#أولمرت
#رون أراد
#إيران

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناقورة: اجتماع إسرائيلي – لبناني – أممي لبحث "الصواريخ الفلسطينية"
الناقورة: اجتماع إسرائيلي – لبناني – أممي لبحث "الصواريخ الفلسطينية"

2021-10-07

استقالة 2590 طبيبا في مرحلة التخصص بسبب ساعات العمل الطويلة
استقالة 2590 طبيبا في مرحلة التخصص بسبب ساعات العمل الطويلة

2021-10-07

عضو الكنيست السابقة كوليت أفيطال تتهم بيرس بالتحرش جنسيا بها
عضو الكنيست السابقة كوليت أفيطال تتهم بيرس بالتحرش جنسيا بها

2021-10-07

الأكثر قراءة

وثائق إسرائيل بحرب 1973: معلومة من ضابط مصري أنقذت إسرائيل من

وثائق إسرائيل بحرب 1973: معلومة من ضابط مصري أنقذت إسرائيل من "هزيمة مذلة"

2021-10-06
معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة وقرى النقب تتذيّل القائمة

معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة وقرى النقب تتذيّل القائمة

2021-10-06
النقب: اعتقال 70 شخصا في حملة شارك فيها 600 شرطي

النقب: اعتقال 70 شخصا في حملة شارك فيها 600 شرطي

2021-10-06
قرار قضائيّ يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى:

قرار قضائيّ يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى: "دعوة صريحة للحرب الدينيّة"

2021-10-06
بودكاست

بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ" | الحلقة الثانية مع شيرين زعبي

2021-10-06