3 إصابات خطيرة في حادثي طرق بالنقب وشفاعمرو

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادثي طرق منفصلين في شفاعمرو ومنطقة النقب، مساء الجمعة.

وفي شفاعمرو، أصيب شاب، يبلغ 26 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على الشارع الرئيسي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سائق الأخيرة بجروح خطيرة في منطقة الرأس.

وقدم طاقم طبي من مركز "حياة" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفي منطقة النقب، أصيب 3 شبان بجروح بينهم اثنان بحالة خطيرة في حادث انقلاب سيارة قرب مدخل قرية اللقية.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصابين، بينهم اثنان في العشرينيات من عمريهما إذ عانيا جروحا خطيرة في أنحاء جسديهما، فيما عانى الآخر (15 عاما) من جروح متوسطة.

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادثين المنفصلين.

هذا، ويستدلّ من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 282 شخصا بينهم 82 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.