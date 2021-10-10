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الخارجية الإسرائيلية تصادق على تعيين غوفرين سفيرا لدى المغرب

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 20:33

الخارجية الإسرائيلية تصادق على تعيين غوفرين سفيرا لدى المغرب
من حساب غوفرين في "تويتر"
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، على تعيين الدبلوماسي دافيد غوفرين، في منصب سفير إسرائيل لدى المغرب.

كما صادقت اللجنة على تعيين أمير ميمون سفيرا إسرائيليا في أستراليا. وسيتعين على الحكومة الإسرائيلية المصادقة على هذه التعيينات لكيت صبح نافذة.

يذكر أن الخارجية الإسرائيلية كانت قد عيّنت غوفرين غوفرين ممثلا للحكومة الإسرائيلية في الرباط، إلى حين رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، قاد زار المغرب في آب/ أغسطس الماضي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ العام 2003".

وخلال زيارته، افتتح لبيد، مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والتقى مع عدد من الوزراء، بينهم وزراء الخارجية والسياحة والعمل.

وفي هذا السياق، أشاد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، بـ"تقدم العلاقات بين إسرائيل والمغرب"، على حد تعبيره.

وأكد المتحدث أنه "سيتم في الأسابيع المقبلة، رفع مستوى تمثيل مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب إلى سفارة كاملة".

وقال: "بموجب الاتفاق الموقع بين إسرائيل والمغرب، فسيتم إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

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#وزارة الخارجية الإسرائيلية
#دافيد غوفرين
#المغرب
#إسرائيل

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