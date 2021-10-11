الكاظمي يعلن القبض على نائب أبو بكر البغدادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الإثنين، إلقاء القبض على سامي جاسم الجبوري "مشرف المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي ونائب زعيمه السابق أبو بكر البغدادي.

في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي،

بوركت سواعد الأوفياء

عاش العراق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021

وقال الكاظمي في تغريدة إنه تم إلقاء القبض على جاسم في عملية "مخابراتية خارج الحدود".

ووضعت واشنطن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن "سامي جاسم محمد الجبوري الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات" تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الإرهابي، بحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

ونفذ عناصر من تنظيم "داعش"، مساء أمس الأحد، في العراق هجمات مسلحة، بعد انتهاء عملية الاقتراع العام، إذ أصيب شرطي بهجوم للتنظيم على نقطة للتفتيش قرب مركز انتخابي في بلدة الرشاد بمحافظة كركوك، كما أصيب عنصر من "الحشد الشعبي" بهجوم بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

عناصر أمن عراقيين يمسكون بسامي جاسم الجبوري

وقال آمر لواء نداء ديالى لـ"الحشد الشعبي"، زحام إسماعيل الجبوري، في تصريح صحافي، إن "الفوج الثاني للحشد في ديالى تصدى لتعرض شنه عناصر ‘داعش‘ بأسلحة القناص، استهدف نقطة للفوج في أطراف قرية العالي شمالي المقدادية"، موضحًا أن "الهجوم أسفر عن إصابة عنصر من الحشد، تم نقله إلى المستشفى".

والبغدادي قُتل في عملية إنزال جوي أميركية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في ريف محافظة إدلب، شالي سورية.

وكان العراق أعلن في العام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.