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"مايكروسوفت": هجوم سيبراني إيراني على شركات أمنية أميركية وإسرائيلية

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 21:10

"مايكروسوفت": هجوم سيبراني إيراني على شركات أمنية أميركية وإسرائيلية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت شركة مايكروسوفت (Microsoft)، مساء اليوم، الإثنين، أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران حاولوا اختراق حسابات Office 365 التابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مُسيّرة ورادارات وأنظمة اتصالات في حالات الطوارئ.

ولم يكشف عملاق التكنولوجيا الأميركي عن هوية الشركات التي تعرضت للهجوم. وذكرت الشركة أنها اكتشفت الهجوم السيبراني في تموز/ يوليو الماضي، وأنها أخطرت الشركات المستهدفة.

واستخدم القراصنة هجوم "تسريب كلمات المرور"، وهي تقنية غير تعتبر معقدة، إذ يحاول المتسللون اختراق العديد من الحسابات باستخدام العديد من كلمات المرور المحتملة، على أمل أن تتمكن إحداها من ملائمة حساب المستخدم المستهدف.

وبحسب الشركة، فإن أنشطة المجموعة التي أطلقت عليها الاسم الرمزي DEV-0343، "تتداخل على ما يبدو مع المصالح الإيرانية". وأفادت أن القراصنة تمكنوا من اختراق ما لا يقل عن 20 حسابا مستهدفا، واستدركت الشرطة بالتشديد على أن مجموعة القرصنة "تواصل العمل على تطوير تقنياتها وتحسين هجماتها".

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#مايكروسوفت
#microsoft
#office 365
#الولايات المتحدة
#إسرائيل
#هجوم سيبراني
#إيران

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