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لبنان: قتلى وجرحى إثر سقوط طائرة مدنية شمالي بيروت

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 12:36

لبنان: قتلى وجرحى إثر سقوط طائرة مدنية شمالي بيروت
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز "سيسنا 172" في البحر أثناء تحليقها بالقرب من منطقة حالات، مما خلّف قتلى وجرحى لم يعرف عددهم حتى الساعة.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أنه "وعلى الفور تدخلت وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني للتعامل مع تداعيات الحادث".

ولكن مصادر صحافية لبنانية محليّة أشارت إلى أنه كان على متن الطائرة راكبان متدربان فقط، خلافا لإفادة الوكالة.

وأمر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قيادة الجيش بإرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة.

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#لبنان
#سقوط طائرة مدنية

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