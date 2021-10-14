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تجميد الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس: "قرار لا يعني الإلغاء"

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 14:48

تجميد الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس: "قرار لا يعني الإلغاء"
وقفة مساندة للأسرى المضربين بغزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، والذي يواجه وضعا صحيا خطيرا داخل مستشفى "برزيلاي" الإسرائيلي، بعد مرور 92 يوما على إضرابه عن الطعام، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أصدرته اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة أن "قرار التجميد لا يعني إلغاءه، لكنه إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات عن مصير وحياة الأسير الفسفوس، وتحويله إلى ’أسير غير رسمي’ في المستشفى، ويبقى تحت حراسة أمن المستشفى، بدلا من حراسة السّجانين"، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.

الأسير الفسفوس (أرشيفية)

ولفتت الهيئة إلى أن الحالة الصحية للأسير الفسفوس تتفاقم يوما بعد آخر، فهو يعاني من هبوط بضغط الدم والسكّر، والإرهاق الشديد والهزال، ودوخة مستمرة وآلام حادة بالصدر والخاصرتين والرجلين، ورغم صعوبة حالته يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، علما بأنه قبل اعتقاله لم يكن يعاني من أية أمراض أو مشاكل صحية.

وكانت هيئة الأسرى، قد تقدمت قبل ذلك بالتماس وعدة استئنافات لمحاكم الاحتلال للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، لكن سلطات الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها لمطلب الفسفوس بإنهاء اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الفسفوس (31 عاما) من دورا- الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر في عام 2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.

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#الأسير كايد الفسفوس
#تجميد الاعتقال الإداري
#الاحتلال الإداري
#الأسرى الفلسطينيون

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