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لبنان: محكمة التمييز ترفض طلب تنحية المحقّق بانفجار مرفأ بيروت مجدّدا

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 10:13

لبنان: محكمة التمييز ترفض طلب تنحية المحقّق بانفجار مرفأ بيروت مجدّدا
عرب ٤٨

رفضت محكمة التمييز في لبنان، اليوم الخميس، طلب تنحية المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، للمرة الثانية.

وقُتِل شخص من حركة "أمل" جرّاء اشتباك في تظاهرة معارِضة للمحقق بيطار، في منطقة الطيونة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

كما أكّد إعلام لبنانيّ إصابة شخص على الأقل، جرّاء إطلاق النار، في حين أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بسماع صوت إطلاق رصاص في المكان ذاته.

وجاء في التفاصيل أن التظاهرة التي انطلقت في العاصمة بيروت، مؤيدة لـ"حزب الله" و"حركة أمل".

تفاصيل أوفى فور ورودها...

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#انفجار مرفأ بيروت
#لبنان
#الأزمة اللبنانية
#طلب تنحية المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت
#طارق بيطار

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