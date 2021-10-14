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زلفة: مصرع شاب جرّاء حادث طرق

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 18:40

زلفة: مصرع شاب جرّاء حادث طرق
أمارة
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

لقي شاب من زلفة مصرعه، مساء اليوم، الخميس، جرّاء حادث طرق بين سيارتين قرب مجدّو.

والشاب هو مراد أمارة.

وأسفر الحادث، أيضًا، عن إصابة شخصين آخرين، أحدهما بجراح طفيفة والآخر متوسّطة.

ونقل المصابون إلى مشفى "هعميق" في العفولة، حيث أعلن وفاة أحدهم، بينما يخضع الآخران للعلاج الطبي اللازم.

وهذه ثاني وفاة في زلفة جرّاء حادث طرق خلال يومين، فمساء الأربعاء، توفّي غانم صدقي جبارين (50 عامًا) جرّاء تعرّضه للدهس في شارع الشاطئ.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصاب والتي شملت عمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، غير أنّه تمّ إعلان وفاته، بعد أن باءت المحاولات بالفشل.

وذكر الطاقم الطبيّ، أنّ "الرجل الجريح كان ملقى على الشارع، فاقدًا للوعي ويعاني من إصابة بالغة في الجزء العلوي من جسده"، وتابع "أجرينا فحوصات طبية وعمليات إنعاش متقدّمة، لكن إصابته كانت قاتِلة، وفي النهاية كان علينا إعلان وفاته".

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#زلفة
#مجدّو

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