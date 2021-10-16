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قلنسوة: إخلاء المئات من مجمع تجاري إثر اندلاع حريق

تاريخ النشر: 16/10/2021 - 13:41

قلنسوة: إخلاء المئات من مجمع تجاري إثر اندلاع حريق
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اندلع حريق هائل في المجمع التجاري "Z سنتر" في مدينة قلنسوة، ظهر اليوم، السبت.

وتعمل قوات معززة من طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخلاء المبنى من مئات العاملين والمتسوقين، والسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأفادت مصادر محلية بأن أعمدة الدخان الأسود الكثيف لا تزال تتصاعد من المكان، مشددين على أن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة.

ولم يبلغ حتى هذه اللحظة عن تسجيل إصابات أو أضرار بشرية، فيما تستمر أعمال البحث عن عالقين.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إن طواقم معززة "تعمل على إخماد حريق كبير شبّ في المجمع التجاريّ ‘Z سنتر‘ في مدينة قلنسوة".

وأوضح أنه تم استدعاء "طواقم تعزيز إضافية"، مشيرا إلى "صعوبة في وصول الطواقم الأخرى للمكان"، في ظل "تواجد عدد كبير من المواطنين ومحبي الاستطلاع في المكان".

وأكد المتحدث أن الطواقم تعمل على إخلاء المنطقة.

وناشدت سلطة الإطفاء الإتقاذ "جميع المواطنين إخلاء سياراتهم وإفساح المجال للطواقم بالوصول إلى المكان".

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#حريق
#قلنسوة
#مجتمع تجاري

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