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السودان: الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة العامة وتقرير عن حل مجلسي السيادة والوزراء

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 12:52

السودان: الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة العامة وتقرير عن حل مجلسي السيادة والوزراء
متظاهرون في الخرطوم للمطالبة بانتقال السلطة للمدنيين، الخميس الماضي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أغلق الجيش السوداني، اليوم السبت، جمع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم بالحواجز الأسمنتية، وسط أنباء عن توافق بين رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك، على حل المجلسين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن حاكم إقليم دارفور في السودان، مني أركو مناوي، قوله إن "رئيسي مجلسي السيادة والوزراء توافقا على حل المجلسين".

وتابع مناوي، وهو أحد قيادات تيار "الميثاق الوطني للحرية والتغيير": "توافق البرهان وحمدوك على حل المجلسين، كانت هنالك عدة اجتماعات لحل الأزمة السودانية".

ولم يوضح مناوي، الخطوة القادمة كما لم يقدم مزيدا من التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من مجلسي السيادة والوزراء.

وذكر تقارير صحافية، أن الجيش السوداني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بالحواجز الأسمنتية. وأشارت إلى تعزيز النقاط الأمنية حول مقر القيادة العامة، بالمركبات العسكرية.

‏من جانبه، دعا عضو "لجنة إزالة التمكين" (حكومية)، صلاح مناع، قوى "الحرية والتغير" (الائتلاف الحاكم)، لتكوين المجلس التشريعي (البرلمان) خلال أسبوعين وعقد أول اجتماعاته.

وتابع في تغريدة عبر "توتير": "الحل الوحيد لهذه الأزمة بهذه الخطوة، بحيث يتم سحب صلاحيات الأفراد لصالح سلطة الشعب حسب الوثيقة الدستورية، والمجلس من يحاسب الجميع ويسحب الثقة عن الحكومة".

ومنذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

بودكاست عرب 48

#الخرطوم
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#المجلس العسكري
#المجلس السيادي
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#عبد الله حمدوك

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