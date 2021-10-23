قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

قتل الشاب عبد قزاز، في الأربعينيات من عمره، من يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في ميناء المدينة، بعد ظهر اليوم السبت.

الضحية عبد قزاز

وأفادت الطواقم الطبية بأنها عملت على إنعاش مُصاب تعرض لإطلاق نار في ميناء يافا.

ونقل المصاب إلى المشفى وهو بحالة "حرجة"، ليتم الإعلان لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه.

وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى مكان وقوع الجريمة وعثروا على "شخص مجهول الهوية وهو فاقد للوعي وملقى في المياه". وأضافت، في بيان، أنها شرعت بالتحقيق في الملابسات.

ويتضح من التحقيقات الأولية، أن الضحية قفز في الماء بعد أن طارده مجهولون في أرجاء الميناء، وأطلقوا النار عليه.

وهرعت الطواقم الطبية إلى المكان، بعد أن سمع مسعفون صوت إطلاق النار، أثناء تواجدهم في محطة فحوصات قريبة، لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

جرائم القتل في يافا: 3 ضحايا منذ مطلع العام

وقتل في مدينة يافا 3 أشخاص منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن في جرائم إطلاق نار؛ وهم كل من الشيخ محمد أبو نجم يوم 24 كانون الثاني/ يناير وعزات حامد يوم 17 تموز/ يوليو وضحية اليوم عبد قزاز.

93 ضحية منذ مطلع العام الجاري

وشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 93 قتيلا بينهم 13 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وفي ما يلي أسماء ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية اليوم السبت، وهُم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، محمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، صلاح السيد (35 عاما) من حورة، عزات حماد من يافا وسرحان عطا الله (30 عاما) من يركا، الشاب محمد سنجري (25 عاما) من عرابة، روني مصاروة (42 عاما) من الطيبة، حسام مصراتي (23 عاما) من اللد، رشا مقلشي - هيب (46 عاما) من الزرازير، أنس سليماني (41 عاما) من حيفا، فادي عبد القادر (38 عاما) من الطيبة، ساهر إسماعيل (50 عاما) من الرامة، لورين معين تفال (28 عاما) من الرملة، محمود سلام (22 عاما) من الناصرة، محمد جابر صوالحة جبارين (18 عاما) من قرية البياضة، إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من تل السبع، أنس قدري الوحواح (18 عاما) من اللد، عبد العزيز قرمطة (26 عاما) من جلجولية، نور أبو شلوفة (26 عاما) من الرملة، محمد فايز (57 عاما) من حيفا، يوسف تكروري (45 عاما)، خالد سلامة (37 عاما) من قلنسوة، ريم إبراهيم (37 عاما) من ساجور، خالد زواوي (38 عاما) من عكا، أحمد عماش (42 عاما) من جسر الزرقاء، فادي غريفات (24 عاما) من الزرازير، نور صرصور (25 عاما) من الطيبة، يوسف حسين الشقيلي (30 عامًا) من قرية وادي النعم في النقب، حسام عثمان (23 عاما) من حيفا، نعيم سوري (55 عاما) من الناصرة أحمد الجرجاوي (30 عاما) من شقيب السلام، سمية طلالقة (43 عاما) من اللقية، إياد دبدوب (33 عاما) من جديدة – المكر ومهران مغربي (40 عاما) من حيفا، ونائل مصطفى (42 عامًا) من عسفيا، وعاصم سلطي (24 عامًا) من عيلوط، غانم فهمي جبارين (43 عاما) من أم الفحم، جهاد حمود (31 عاما) من دير حنا، وسليم أحمد حصارمة (44 عاما) من البعنة، خليل محمد حمد أبو جعو (25 عاما)، من أم الفحم، وعمرو محمد جبارين (21 عاما) من أم الفحم، وأحمد طه من كفر قاسم، وعبد قزاز (40 عامًا) من يافا.