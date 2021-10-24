الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1000 وحدة استيطانية في الضفة

طرحت ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، اليوم الأحد، مناقصات لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على الرغم من معارضة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي طالبت الحكومة الإسرائيلية بـ"الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب".

وأفادت التقارير بأن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في المستوطنات: "بيت إيل" (346 وحدة استيطانية جديدة)؛ "أريئيل" (252)؛"الكانا" (102)؛ "غيفع بنيامين" (96)؛ "عمانوئيل" (57)؛ "كارني شومرون" (22)؛ "بيتار عيليت" (1).

وتأتي هذه المصادقة رغم حديث رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، وتصريحات مسؤولون في حكومته عن "ضغوطات أميركية" لوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

فصل مستوطنة بيت إيل عن مخيم الجلزون (أرشيفية - أ ب أ)

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة "لجنة التخطيط والترخيص"، من المقرر أن تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

كما ستصادق اللجنة على أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق "ج"، على النحو الآتي: 280 في بير الباشا، و233 في المسقوفة، و270 في المعصرة، و200 في دكيكة، و160 في عابا، و170 في عبد الله اليونس، وخطة إضافية بـ170 وحدة، "للصلاحية".

بينما ستتوزّع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، أكبرها في مستوطنتي "رفافا" (399 وحدة استيطانية) و"كدوميم" (380) و"كفار عتصيون" (292) و"هار براخا" (286).

وفي رده على سؤال الصحافيين حول التوسّع الاستيطاني للاحتلال في الضفة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس السبت، إن "الولايات المتحدة قلقة من نية الحكومة الإسرائيلية الموافقة على البناء في المستوطنات الأسبوع المقبل، بما في ذلك في عُمق الضفة الغربية".

وأضاف أنه "يجب الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وهذا يشمل البناء في المستوطنات، وتأهيل -بأثر رجعيّ- البؤر غير القانونية".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن بينيت قوله خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، للوزراء، "فوجئت من الضغط الأميركي ضد البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لهم".