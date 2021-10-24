الصحة الإسرائيلية: 0.98% من فحوصات كورونا موجبة.. والحالات الخطيرة تتراجع إلى 307

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، السبت، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 0.98%، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ تموز/ يوليو الماضي.

وبينت المعطيات تشخيص 116 إصابات جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية؛ واستقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة عند 8,046.

وفي الفترة بين 1 - 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بحسب المعطيات الرسمية، سُجلت 178 حالة وفاة بكورونا، في حين شهدت الفترة بين 13 - 24 من الشهر ذاته تسجيل 73 حالة وفاة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 433 مريضا بكورونا؛ فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 307؛ ووفقا للمعطيات، فإن 89% من المصابين بحالة خطيرة، لم يتلقوا التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.

وبيّنت المعطيات أن 157 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 175 حالة بـ"الحرجة"، فيما أشارت المعطيات إلى أن 50 إصابة حالتها "متوسطة"، و76 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 13,050، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و322 ألفا و652 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و896 ألفا و785.

في حين وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و712 ألفا و912، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و217 ألفا و352 حالة.