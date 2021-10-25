السجن 25 عاما لقاتل شقيق زوجته في عرابة

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، السجن المؤبد لمدة 25 عاما على مأمون أمين بدارنة (38 عاما) إثر إدانته بقتل شقيق زوجته زيد أحمد الشيخ داود عاصلة (38 عاما) من مدينة عرابة البطوف، عمدا ومع سبق الإصرار.

ويُستدل من لائحة الاتهام أن زوج شقيقة ضحية جريمة القتل عاد، يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 قرابة الساعة السادسة والنصف صباحا، إلى منزله من تمرين رياضي، ونشب خلاف بينه وبين زوجته، وخلال ذلك هدد المتهم زوجته بسكين مطبخ كبيرة بطول 20 سم. ثم ضرب رأس زوجته بمزهرية، وبعدها أخذ السكين وخرج من منزله متجها إلى منزل والديه في حي آخر بعرابة، وعند الساعة السابعة، اتصل الضحية بالمتهم الذي كان يعمل في ذلك الوقت بمحطة وقود تبعد عدة أمتار عن منزل والد المتهم، وطلب منه أن يأتي إلى المحطة من أجل التحدث معه.

وتبين من لائحة الاتهام أن المتهم وصل إلى محطة الوقود، وذهب إلى المكتب الذي كان يجلس فيه الضحية بانتظاره وتطوّر نقاش بينهما حول الأحداث بين المتهم وزوجته، شقيقة الضحية، وخلال ذلك قرر المتهم أن يقتله، فقام المتهم بدفع المجني عليه وأسقطه أرضا، عندها انحنى المتهم عليه واستل السكين وطعن الضحية طعنتين في القسم العلوي من جسده من جهة اليسار، بنية قتله.

وفي أعقاب ذلك، جرى إحالة الضحية إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا، وهو بحالة خطيرة جدا، وأعلن الأطباء وفاته، متأثرا بإصابته الحرجة إثر جريمة الطعن تعرض لها في صباح ذلك اليوم، الجمعة، الموافق 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.