تعليق تدريبات وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي

قرر الجيش الإسرائيلي تعليق تدريبات وحدة الكوماندوز البحري ("شاييطيت 13")، وذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث التي وقعت مؤخرا من جراء "إهمال إجراءات السلامة"، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "معاريف"، نشر اليوم، الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى "سلسلة من الحوادث الخطيرة" التي شهدتها تدريبات وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين، بسبب ما وصف بـ"إهمال شروط السلامة"؛ واستعرض التقرير "حادثتين" وقعتا مؤخرا في هذا السياق.

وفي إحدى هذه الحوادث، بُتر إصبع مجندة في الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي، خلال تدريب لـ"شاييطيت 13" أجري قبل حوالي شهر؛ في حادث آخر، لحقت أضرار جسيمة بسفينتين بحريتين للمناورة والتمويه إثر حادث تصادم انتهى دون وقوع إصابات.

ويأتي ذلك بعد شهرين فقط من وقوع حادث آخر أصيب فيه جندي بجروح خطيرة، نتيجة حريق اشتعل خلال عمله على سفينة حربية إسرائيلية، بسبب تسريب البخار من أحد خزانات الوقود.

ووفقا للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقات داخلية في الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق. وخلص إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تتعلق بالأوامر التي يتلقاها عناصر الشعبة الفنية في "شاييطيت 13"، وذلك في أعقاب تحقيقات مستقلة أجريت بالتوازي بواسطة محققي الشرطة العسكرية.

ولفت التقرير إلى أن التحقيقات في الحادثة التي شهدت بترا جزئيا لإصبع إحدى المجندات، انتهت إلى وجود أوجه قصور وسلوك مخالف للإجراءات المقبولة في الوحدة. وفي الأيام المقبلة، سيقدم فريق من الخبراء النتائج المتعلقة بهذا الحادث إلى قائد الوحدة، كما سيتم عرض نتائج التحقيق على قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي.

وعن حادث التصادم، أشار التقرير إلى أنه وقع خلال تدريب موجز للمقاتلين المخضرمين في الوحدة. إذ اصطدمت إحدى السفن التي تعتبر سرية، بشكل عنيف بسفينة أخرى، في حادث لم يسفر عن وقوع إصابات، غير أنه ألحق أضرارًا جسيمة بالسفن.

وفي تعليقه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتعامل مع هذه الأحداث على محمل الجد"، وأن تعليق التدريبات جاء لـ"إعادة تحديث إجراءات السلامة".