مصرع شاب وعدة إصابات في حادث طرق جنوبي البلاد

لقي شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه في حادث طرق على شارع 7 باتجاه شارع 6، جنوبي البلاد، مساء الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 23:03 حول حادث طرق بين مركبتين على شارع 7 باتجاه شارع 6، وأقر الطاقم الطبي وفاة أحد المصابين فيما قدم العلاجات الأولية لخمسة مصابين بينهم 3 بحالة متوسطة و2 بحالة طفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "كابلان" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 300 شخصا بينهم 88 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر.