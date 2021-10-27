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بدءا من الأسبوع المقبل: الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 20:45

بدءا من الأسبوع المقبل: الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة
عرب ٤٨

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة الغربية المحتلة، بدءا من الأسبوع المقبل، بحجة تراكم الديون على السلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت هئية البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء.

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال أخطرت الرئاسة الفلسطينية، رسميا، بأنها ستشرع بقطع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بحجة "تراكم ديون السلطة المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية".

وأوضحت القناة أن الشروع في فصل الكهرباء سيبدأ الأسبوع المقبل، وستواصل إلى حين تسوية السلطة الفلسطينية ديونها المتراكمة لدى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

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