كفر قاسم: الشرطة تعتدي على رجل وابنه وتعتقلهما بادعاء عرقلة عملها

اعتقلت الشرطة رجلا وابنه من مدينة كفر قاسم صباح اليوم، الأربعاء، بادعاء عرقلة عمل أفراد الشرطة والاعتداء عليهم وأحالتهما للتحقيق.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أفراد الشرطة استخدموا سلاح الصاعق الكهربائي ورش الغاز على مواطن وصل إلى إحدى المدارس والذي كان يقل أطفالا للمدرسة.

وقال عدد من السكان إن الشرطة اعتدت عليه وعلى ابنه مدعية أن سائق السيارة انتهك الحجر الصحي وأن قاصرا داخل السيارة ملزمة بالحجر الصحي أيضا.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه خلال الحادثة وصل إلى المكان والد المشتبه وقاما بتشويش عمل افراد الشرطة في المكان والاعتداء عليهم.