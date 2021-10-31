تبادل إطلاق نار مع قوة للجيش الإسرائيلي قرب الحدود المصرية

وقع تبادل لإطلاق النار، اليوم الأحد، مع عناصر في الجيش الإسرائيلي قرب الحدود المصرية، جنوبي البلاد، في ما زعم أنها عملية لإحباط تهريب المخدرات عبر الحدود مع مصر.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن الجيش الإسرائيلي أحبط عملية تهريب 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بـ6 ملايين شيكل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، "لم يصب أي عنصر من الجيش الإسرائيلي خلال تبادل إطلاق النار مع المهربين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 27 شباط/ فبراير الماضي، إصابة أحد جنوده بشظايا إطلاق نار من جهة الأراضي المصرية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 13 شباط/ فبراير الجاري، إصابة أحد جنوده بشظايا رصاص تعرضت لها سيارته، على الحدود مع مصر.