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استطلاع: المشتركة 8 مقاعد والموحدة 4 وساعر دون نسبة الحسم

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 20:41

استطلاع: المشتركة 8 مقاعد والموحدة 4 وساعر دون نسبة الحسم
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهر استطلاع للرأي العام، نُشر مساء اليوم، الإثنين، حصول القائمة المشتركة، في انتخابات تجرى اليوم، على 8 مقاعد، في حين تتأرجح القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) فوق نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد.

ووفقا لاستطلاع القناة 13 الذي أُجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، يحصل "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، على 36 مقعدا، فيما يحل حزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، ثانيا بحصوله على 20 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع نتائج لافتة، منها فشل حزب "تيكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، في تجاوز نسبة الحسم (يحصل على 2.7% من أصوات الناخبين)، فيما يواصل حزب العمل تعزيز قوته تحت قيادة وزير المواصلات، ميراف ميخائيلي.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

القائمة عدد المقاعد
"الليكود" 36
"يش عتيد" 20
"العمل" 10
القائمة المشتركة 8
"شاس" 7
"يهيدوت هتوراه" 7
"كاحول لافان" 7
"الصهيونية الدينية" 6
"يمينا" 6
"ميرتس" 5
"يسرائيل بيتينو" 4
"العربية الموحدة" 4
"تيكفا حداشا" 0

ووفقا للاستطلاع، تفشل المعسكرات في حشد أغلبية لتشكيل ائتلاف حكومي من 61 عضو كنيست، إذ يحصل الائتلاف الحالي على 56 مقعدا؛ كما يحصل معسكر نتنياهو (الليكود والأحزاب الحريدية و"الصهيونية الدينية)، على نفس العدد من المقاعد (56).

وعبّر 51% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لاستمرار ولاية الحكومة الحالية بقيادة نفتقالي بينيت ("يمينا") ويائير لبيد ("يش عتيد")، فيما قال 40% إنهم يعارضون مواصلة عمل الحكومة الحالية.

وأوضحت القناة 13 أن 39% من اليهود المشاركين في الاستطلاع عبروا عن دعمهم للذهاب إلى انتخابات عامة جديدة، مقابل 39% من "الوسط غير اليهودي".

فيما عبّر 20% من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لانضمام الأحزاب الحريدية إلى الحكومة بعد المصادقة على الموازنة العامة الإسرائيلية (الأمر الذي سيؤدي إلى تقلص فرص إسقاط الحكومة)، فيما قال 62% إنهم يعارضون انضمام الحريديين إلى الائتلاف.

وعن الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، دعم 23% من المشاركين في الاستطلاع، نفتالي بينيت، فيما دعم 22% تولي يائير لبيد لرئاسة الحكومة، وقال 45% إن أيا من الاثنين غير ملائم للمنصب.

وقال 62% من المستطلعة آراؤهم إن على بينيت احترام اتفاق التناوب على منصب رئيس الحكومة مع لبيد في موعده المحدد في آب/ أغسطس 2023، فيما قال 23% إنه يتوجب على بينيت حل الحكومة قبيل تسليم السلطة للبيد.

بودكاست عرب 48

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