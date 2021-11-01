هدم معرش لعائلة فروجة في قلنسوة

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، معرش لعائلة فروجة في مدينة قلنسوة، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

وجاء في التفاصيل، أن آليات وجرافات الهدم اقتحمت قلنسوة من الجهة الغربية وسط حماية قوات الشرطة.

وشهدت قلنسوة تصاعدا في عمليات الهدم بالفترة الأخيرة، آخرها إجبار المواطن زاهر تايه على هدم بيته بيده بعد أن تلقى أوامر هدم وإخطارات فورية بالهدم ودفع غرامات قدرها مئات آلاف الشواقل، بذريعة البناء غير المرخص، في الوقت الذي باءت كافة محاولاته لإصدار ترخيص بناء للبيت بالفشل بسبب تعنت السلطات وإصرارها على هدم المنزل.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.