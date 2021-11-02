العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح "التسوية"

أعلنت العائلات المقدسية المهددة بالتهجير من بيوتها في حي الشيخ جراح رفضها للتسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية. وقالت العائلات في بيان اليوم، الثلاثاء، إنه "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة ’مستأجرين محميين’ عند الجمعية الاستيطانية ’نحلات شمعون’ وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".

وأكدت العائلات المقدسية في البيان أن "هذا الرفض يأتي انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".

عائلات #الشيخ_جراح ترفض مقترح "التسوية" مع المستوطنين pic.twitter.com/mjk8vGO5gm — موقع عرب 48 (@arab48website) November 2, 2021

وأوضحت العائلات المقدسية أنه "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".

وأشاد بيان العائلات "بدور مصيري للشارع الفلسطيني في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".

العائلات المقدسية تعلن موقفها الرافض للتسوية في مؤتمر صحافي، اليوم (عرب 48)

وشددت العائلات على أنه "فوق كل شيء، تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام ١٩٥٦ وأعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض".

وطالبت العائلات المهددة بالتهجير "المجتمع الدولي - الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب - أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال. وآن الأوان أن تنتهي نكبتنا، لنعيش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التهجير".