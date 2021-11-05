مقتل شاب عربي في نهريا.. والعنف يضرب في كفر مندا وشعب

قُتل شاب عربي، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار في نهريا، مساء الجمعة، بينما أصيب آخرون جراء جرائم عنف في بلدات عربية أخرى.

والشاب هو محمود حصارمة (إشتيوي) من البعنة، وفي الثلاثينيّات من عمره، وأطلق مجهولون النار على سيارته، فيما عثر على الضحية بجانبها.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 23:12 حول مصاب في حادث عنف بنهريا، وأقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجروحه في المكان".

وذكر أحد المضمدين أنه "جرى العثور على الشاب ملقى وهو فاقد للوعي إذ عانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.