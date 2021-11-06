  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصابان أحدهما بحالة خطيرة في تل أبيب

تاريخ النشر: 06/11/2021 - 23:02

مصابان أحدهما بحالة خطيرة في تل أبيب
من مكان الجريمة في تل أبيب (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر بالطفيفة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في تل أبيب، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 22:39 حول مصابين في حادث عنف بتل أبيب، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ عانى أحدهما جروحا خطيرة فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

وفي جريمة أخرى، أصيب شابين في العشرينيات من عمرهما بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة إثر تعرضهما للطعن بالقرب من كريات طبعون.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصابين من بلدتي الكعبية والزرازير.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

بودكاست عرب 48

#تل أبيب
#الكعبية
#الزرازير
#العنف والجريمة
#طعن
#إطلاق نار

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الاعتراف المشروط" بالقرى الثلاث.. "برافر جديد" يستهدف الأرض والإنسان بالنقب
"الاعتراف المشروط" بالقرى الثلاث.. "برافر جديد" يستهدف الأرض والإنسان بالنقب

2021-11-06

دعما للأسرى المضربين عن الطعام: وقفة احتجاجية أمام مستشفى كابلان
دعما للأسرى المضربين عن الطعام: وقفة احتجاجية أمام مستشفى كابلان

2021-11-06

بعد الاعتداء على مواطن بأم الفحم: تقديم عناصر الشرطة للمحاكمة
بعد الاعتداء على مواطن بأم الفحم: تقديم عناصر الشرطة للمحاكمة

2021-11-06

الأكثر قراءة

"فوق النخل" أم "تيرَشرَش"؟

2021-11-05
استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرقي نابلس

استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرقي نابلس

2021-11-05
مجزرتا خان يونس ورفح: إسرائيل تدفن توثيق جرائمها بالأرشيفات

مجزرتا خان يونس ورفح: إسرائيل تدفن توثيق جرائمها بالأرشيفات

2021-11-05
مصرع شخصين في حادث طرق قرب كسيفة

مصرع شخصين في حادث طرق قرب كسيفة

2021-11-05
مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

2021-11-05