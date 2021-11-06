مصابان أحدهما بحالة خطيرة في تل أبيب

أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر بالطفيفة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في تل أبيب، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 22:39 حول مصابين في حادث عنف بتل أبيب، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ عانى أحدهما جروحا خطيرة فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

وفي جريمة أخرى، أصيب شابين في العشرينيات من عمرهما بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة إثر تعرضهما للطعن بالقرب من كريات طبعون.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصابين من بلدتي الكعبية والزرازير.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.