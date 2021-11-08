قبرص: محاكمة 6 أشخاص بتهمة التخطيط لمهاجمة إسرائيليين

يحاكم 6 أشخاص أمام القضاء القبرصي، للاشتباه في ضلوعهم بالتخطيط لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام قبرصية محلية، اليوم الإثنين.

ووفقا للتقارير فإن لائحة الاتهام المتوقعة ضد مواطن أذربيجاني وخمسة آخرين (لم تحدد هوياتهم أو جنسياتهم)، تشمل "التآمر لارتكاب جريمة قتل"، و"الانتماء إلى منظمة إجرامية"، و"الإرهاب"، و"حيازة أسلحة بشكل غير قانوني"، و"استخدام وثائق مزورة".

ولم تكشف الشرطة القبرصة عن هويات المعتقلين، غير أن التقارير الواردة بوسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن أربعة منهم من باكستان وواحد قبرصي من أصل لبناني، وآخر أذري يشتبه في مسؤوليته عن العملية.

واعتقلت أجهزة الأمن القبرصية المواطن الأذربيجاني البالغ من العمر 38 عامًا في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، أثناء عبوره من معبر حدودي في نيقوسيا. وعثر بحوزته على مسدس مع كاتم للصوت وذخيرة.

وكانت السلطات القبرصية قد أعلنت لاحقا اعتقال خمسة آخرين.

وأفادت تقارير محلية صدرت في وقت سابق بأن "الشكوك تتزايد بأن المواطن الأذربيجاني الذي اعتقلته السلطات القبرصية خطط مع شركاء آخرين لتنفيذ هجوم ضد اسرائيليين في الجزيرة".

وفي الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إحباط "عمل عدواني" إيراني، ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.

وقال غانتس، في بيان، "تم إحباط عمل عدواني آخر من قبل إيران ضد أهداف إسرائيلية، في قبرص"، وأضاف: "لا تزال إيران تشكل تهديدًا عالميًا وإقليميًا ولإسرائيل أيضًا، سنواصل حماية مواطنينا في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد ".

ولم يقدم وزير الأمن الإسرائيلي، مزيدا من التفاصيل.

كما اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في بيان صدر عن مكتبه، إيران، بمحاولة استهداف رجال أعمال إسرائيليين يقيمون في قبرص.

وقال في بيان "خلافا لبعض المنشورات التي صدرت (الأحد 3 تشرين الأول/ أكتوبر) بشأن الحدث في قبرص، فإنني (أقول) نيابة عن الأجهزة الأمنية، إن هذه، هي عملية إرهابية، تم توجيهها من قبل إيران، استهدفت رجال أعمال إسرائيليين يسكنون في قبرص".

وأضاف: "هذا ليس حدثا جنائيا، ورجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي، لم يكن المستهدف".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نقلت عن وسائل إعلام في قبرص، قولها إن "الملياردير ورجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي، قد نجا من محاولة لاغتياله في الجزيرة"، دون الكشف عن تاريخ المحاولة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مواطنا أذريا، يحمل جواز سفر روسي، اعُتقل على خلفية محاولة الاغتيال، وبحوزته مسدس وكاتم صوت، ومَثُل المواطن أمام القضاء القبرصي في جلسة مغلقة، لـ"أسباب أمنية".

وتحدثت تقارير أخرى عن أن أجهزة استخبارات أجنبية (لم يتم الكشف عنها) أنذرت السلطات في قبرص بخطة استهداف رجل الأعمال الإسرائيلي".