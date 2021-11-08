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مصرع عامل في ورشة بناء ببرديس حنا

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 17:14

مصرع عامل في ورشة بناء ببرديس حنا
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه، جرّاء تعرّضه لحادث عمل في ورشة بناء في برديس حنا، اليوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل أنّ العامل سقط من علّو في الورشة.

ووصل طاقم طبي إلى المكان، واضطر لإعلان وفاة العامل بعد أن كان قد فارق الحياة.

وذكر الطاقم أنّ أفرادا منه وصلوا إلى المكان، حيث كان العامل مُلقى على الأرض وفاقدا للوعي ويعاني من إصابات شديدة في أنحاء جسده.

وأوضح أنّه أجرى فحوصات طبيّة للعامل الذي كان "دون علامات حياة"، ما دفع الطاقم إلى إعلان وفاته في المكان.

وفي سياق حوادث العمل، توفي فواز نجيدات (68 عاما) من البعينة نجيدات، يوم الإثنين الماضي، متأثرا بإصابته الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في البلدة قبل أيام. وكان نجيدات قد أحيل بحالة بالغة الخطورة إلى مشفى "رمبام" في حيفا.

كما لقي عامل في الستينات من العمر، مصرعه في حادث دهس من قِبل شاحنة على شارع 6 باتجاه الجنوب عند مفترق "سوريك"، يوم الخميس الماضي.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#مصرع عامل
#برديس حنا

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