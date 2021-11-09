تركيا: 13 مصابا على الأقل و10 مفقودين جرّاء انهيار مبنى

أُصيب 13 شخصا على الأقل، وتشير مخاوف إلى احتمال أن يكون 10 آخرون محاصرين تحت الأنقاض، جرّاء انهيار مبنى من طابقين يضمّ مطاعم ومقهى شرقيّ تركيا، اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث في شارع مزدحم في محافظة ملاطية الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومترا شمال الحدود السورية.

وأفادت خدمات الطوارئ التركية بأن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن أحياء تحت أكوام الحطام.

وأصدر مسؤولون تقارير متناقضة حول عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم كانوا داخل المطاعم والمتاجر المختلفة عندما انهار المبنى عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة.

(الأناضول)

وقال رئيس البلدية المحلي، عثمان غودير، لقناة "هابرتورك" التلفزيونية إنه يعتقد أن ما بين 20 و25 شخصا ما زالوا محاصرين في الداخل.

من جانبه، قدّر رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في ملاطية، إنفر كيراز، عدد المحاصرين بما يصل إلى 30.

وقال كيراز لوكالة "فرانس برس" في اتصال هاتفي: "في الطابق الأول، كان هناك مطعم دجاج ومتجر لبيع المكسرات ومخبز. وفي الطابق الثاني كان هناك مقهى".

وتابع: "إنه شارع مزدحم جدا. على حد علمي، أصيب بعض الأشخاص أثناء مرورهم أمام المبنى". لكن قناة "هابرتورك" أفادت لاحقا أن 10 أشخاص فقط ما زالوا في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منقذين يستخدمون حفارات البناء لإزالة كتل كبيرة من الحطام ومحاولة العثور على أي دليل على وجود ناجين مع حلول المساء.

وأفاد شهود وتقارير إعلامية بأن المبنى انهار خلال أعمال الإصلاح المخطط لها.

وقال الشاهد تورهان كوبان أوغلو للقناة: "سمعت صوت تصدّع في البداية ثم انهار المبنى. ظهرت سحابة من الغبار. كان مثل يوم القيامة".