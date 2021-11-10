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الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إقامة مستشفى في سخنين

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 18:05

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إقامة مستشفى في سخنين
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون لإقامة مستشفى في مدينة سخنين، وذلك بدعم كتل المعارضة ورفض كتل الائتلاف.

وصوت لصالح القانون 51 عضو كنيست، فيما عارضة 50 عضوا من كتل الائتلاف؛ علما بأن مشروع القانون بادر إليه النائب أيمن عودة عن القائمة المشتركة.

يذكر أن النائب مازن غنايم، الرئيس السابق لبلدية سخنين وعضو الكنيست عن القائمة الموحدة، المشاركة بالائتلاف، صوت لصالح القانون، خلافا لتوجه الموحدة، التي غادر نوابنها قاعة الكنيست قبل بدء عملية التصويت.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

بودكاست عرب 48

#الهيئة العامة للكنيست
#مستشفى في سخنين
#أيمن عودة

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