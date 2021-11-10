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اللد: مسيرة احتجاجية على إغلاق ملفّ التحقيق في استشهاد حسّونة

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 20:00

اللد: مسيرة احتجاجية على إغلاق ملفّ التحقيق في استشهاد حسّونة
جانب من المسيرة ("عرب 48")
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شارك العشرات من أهالي مدينة اللد، في تظاهرة تلتها مسيرة احتجاجية مساء اليوم الأربعاء، تأتيان احتجاجا على إغلاق النيابة العامّة الإسرائيلية، الشهر الماضي، ملفّ التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة، في المدينة، في أيار/ مايو الماضي.

وشهدت الشوارع المجاورة لانطلاق المسيرة استنفارا كبيرا لقوات الشرطة من مختلف القوات، وبضمنها قوات خاصة.

وسارت المظاهرة من مفرق "شبيرا" في المدينة، وصولا إلى دوار الشهيد موسى حسونة حيث قتل برصاص مستوطن، بعد اندلاع المواجهات في الهبة الشعبية التي جاءت التحاما مع القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين في مناطق 48.

وستكون هذه التظاهرة التي أقرتها لجنة المتابعة العليا في العاشر من كل شهر، وهو اليوم الذي استشهد فيه حسونة؛ بالإضافة إلى إحياء الذكرى السنوية لاستشهاده.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الحكومة التي وصفوها بالعنصرية، كذلك لافتات تطالب بطرد المستوطنين من "النواة التوراتية" في اللد، وأخرى تخمل صور الشهيد.

وكانت اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية العرب في اللد قد شددت على أن قرار إغلاق ملف التحقيق "يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الإرهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة".

ونهاية الشهر الماضي عُقد جتماع شعبي في ساحة المسجد العمري الكبير بمدينة اللد، في أعقاب إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الشاب. وتزامنا مع الاجتماع، شهدت شوارع اللد والأحياء العربية خصوصا استنفارا لقوات الشرطة، بالإضافة إلى تواجدها داخل المؤسسات اليهودية والمدرسة الدينية للمتطرفين.

بودكاست عرب 48

#اللد
#مسيرة احتجاجية
#الشهيد موسى حسونة

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