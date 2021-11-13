الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا و90 إصابة جديدة

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تشخيص 90 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 258 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ولم تورد وزارة الصحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أي تفاصيل حول حملة التطعيم في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس - 2، الخليل - 8، ضواحي القدس - 1، بيت لحم - 5، جنين - 6، رام الله والبيرة - 11، أريحا والأغوار - 1، نابلس - 3، قطاع غزة 53.

ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن الحالات الجديدة شخصت بعد إجراء 1,490 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس - 3، الخليل - 30، ضواحي القدس - 2، بيت لحم - 6، جنين - 14، رام الله والبيرة - 16، طولكرم - 3، أريحا والأغوار - 4، نابلس - 8، قلقيلية - 2، قطاع غزة 170.

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتان في جنين وحالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 79 مريضًا، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.