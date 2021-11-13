  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا و90 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 13:26

الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا و90 إصابة جديدة
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تشخيص 90 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 258 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ولم تورد وزارة الصحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أي تفاصيل حول حملة التطعيم في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس - 2، الخليل - 8، ضواحي القدس - 1، بيت لحم - 5، جنين - 6، رام الله والبيرة - 11، أريحا والأغوار - 1، نابلس - 3، قطاع غزة 53.

ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن الحالات الجديدة شخصت بعد إجراء 1,490 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس - 3، الخليل - 30، ضواحي القدس - 2، بيت لحم - 6، جنين - 14، رام الله والبيرة - 16، طولكرم - 3، أريحا والأغوار - 4، نابلس - 8، قلقيلية - 2، قطاع غزة 170.

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتان في جنين وحالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 79 مريضًا، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#وزارة الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة
#مي كيلة

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأسير كايد الفسفوس "يقترب من الموت المفاجئ"
الأسير كايد الفسفوس "يقترب من الموت المفاجئ"

2021-11-13

مقتل شخص في بلدة الجديدة جنوب جنين
مقتل شخص في بلدة الجديدة جنوب جنين

2021-11-12

أموال المقاصة الفلسطينية: إسرائيل تقتطع 32 مليون دولار شهريا
أموال المقاصة الفلسطينية: إسرائيل تقتطع 32 مليون دولار شهريا

2021-11-12

الأكثر قراءة

بخلاف التوقعات: محكمة تركية تمدد اعتقال إسرائيليين لعشرين يومًا

بخلاف التوقعات: محكمة تركية تمدد اعتقال إسرائيليين لعشرين يومًا

2021-11-12
تقرير: حلف إسرائيلي – خليجي ضد إيران مقابل الموقف الأميركي

تقرير: حلف إسرائيلي – خليجي ضد إيران مقابل الموقف الأميركي

2021-11-12
جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت

جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت "ضمانات" 

2021-11-12
بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: صدام حول إيران؟

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: صدام حول إيران؟

2021-11-12
شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

2021-11-12