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إصابات بينها خطيرة جراء إطلاق نار خلال شجار في برطعة

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 19:39

إصابات بينها خطيرة جراء إطلاق نار خلال شجار في برطعة
لحظة نقل المصابين إلى مركبات الإسعاف
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شخصان على الأقل بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في إطلاق نار خلال شجار اندلع في قرية برطعة، مساء اليوم، الأحد.

وأفادت الطواقم الطبية الإسرائيلية بأنها نقلت شخصين إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة. ووصفت حالة المصابين بـ"الخطيرة".

وذكرت أن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية نقلت مصابين خلال الشجار (لا يعرف عددهم) إلى مستشفيات الضفة الغربية.

وأشارت الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أن مصابين اثنين في الثلاثينات من العمر، أحضرا بمركبات خاصة إلى مشارف مستوطنة "حريش".

وذكرت أن أحد الجريحين أصيب بأعيرة نارية، فيما أصيب آخر بجروح ورضوض من جراء الاعتداء عليه بالضرب. وأوضحت أن حالتهما خطيرة.

وبحسب مصادر محلية فإن الشجار، الذي لم تُعرف خلفيته بعد، شهد كذلك جريمة طعن واعتداءات بالضرب.

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#برطعة
#إطلاق نار
#أحداث عنف
#شجار

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