المصادقة نهائيا على تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

صادق المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان أش، اليوم الأحد، على توصية لجنة الخبراء التابعة للوزارة، بإطلاق حملة تطعيم للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما، باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة، مساء اليوم، أن المدير العام للوزارة صادق على توصية نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل ولجنة الخبراء التي تقدم الاستشارة للوزارة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أش، بحسب البيان، أن الغالبية الساحقة من أعضاء لجنة الخبراء يعتقدون أن اللقاح يتمتع بمستوى أمان جيد، وأن الفائدة المترتبة على تطعيم الأطفال في هذه الأعمار تفوق المخاطر التي ينطوي على ذلك.

وأوضح البيان أن السلطات الصحية ستحدد موعد إطلاق حملة تطعيم الأطفال، خلال الأيام المقبلة.

وذركت الوزارة أن بيانات التي قدمتها شركة "فايزر" والتي ظهرت خلال التجارب السريرية، تشير إلى أن فعالية اللقاح تصل إلى نسبة 91% في الوقاية من الإصابة بكورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وفي وقت سابق، الأحد، قال أش، إنه إثر الانتشار الكبير لفيروس كورونا في دول أوروبية، فإنه من الجائز إعادة فرض حظر السفر إلى دول كهذه، وأشار إلى أن تطعيم الأطفال في سن 5 – 11 عاما قد يبدأ الأسبوع الحالي.

أفاد أش، خلال مقابلة لموقع "واينت الإلكتروني، بأن موجة كورونا في أوروبا "تثير القلق في إسرائيل. فطالما أن المرض موجود في أماكن معينة في العالم، ونرى أن انتشاره ليس بسيطا في أوروبا، فإن الخطر بوصول انتشار الفيروس إلينا قائم. وعلينا من جهة أن ندير هذه المخاطر ومنع دخول طفرات جديدة، والسماح من الجهة الأخرى بسير الحياة. وهذه الطريقة التي نحاول اتباعها في الأشهر الأخيرة".

وفيما يتعلق بالسفر الجوي، قال أش إنه "سنواصل السياسة نفسها. وما سيتغير لاحقا وفقا لمستويات انتشار الفيروس هو أنه من الجائز أن نعود إلى وصف قسم من الدول بأنها حمراء، وعندها سيحظر السفر إليها. ولا نعتزم منع دخول السياح أو حظر جارف للسفر إلى خارج البلاد".

وأضاف أش أنه "لا شك لدي في أن هذه الموجة في أوروبا هي نتيجة التراجع في نجاعة التطعيم مع مرور الوقت" في إشارة إلى التطعيمات بالجرعة الثانية وعدم إعطاء الجرعة الثالثة.