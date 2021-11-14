النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 17 شخصا

أصيب عدد من الأشخاص في شجار اندلع بين عائلتين من مدينة رهط وتجدد في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بحسب ما ذكرت الشرطة في بيان صدر عنها، مساء الأحد.

واعتقلت الشرطة 17 شخصا للاشتباه بتورطهم في الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد. وأشارت مصادر محلية إلى أن الشجار شهد إطلاق نار وطعن وتراشق بالحجارة في محيط المستشفى.

ويظهر في مقاطع الفيديو التي تداولها ناشطون من موقع الشجار، شبانا يتراشقون بالحجارة بحضور دوريات تابعة للشرطة البلدية في بئر السبع.

وسُمع في أحد المقاطع أزيز رصاص.

النقب: إصابات خلال شجار اندلع في #رهط وتجدد في مستشفى "سوروكا" في #بئر_السبع

اعتقال 14 شخصا.. إطلاق نار وطعن وتراشق بالحجارة pic.twitter.com/6GncsLqvcW — موقع عرب 48 (@arab48website) November 14, 2021

وذكرت الشرطة في بيانها أنها "تلقت بلاغًا عن مشاجرة بين عائلتين في مستشفى ‘سوروكا‘، أصيب خلالها شابان من رهط وهما بحاجة إلى علاج طبي".

وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى المكان وشرعوا بالتحقيق.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشجار اندلع في مفرق شوكت - السقاطي وأسفر عن إصابة شخص. وبعد نقله إلى المستشفى، تجدد الشجار بين العائلتين.

وشهد محيط مستشفى "سوروكا" تراشق حجارة وإطلاق نار وطعن؛ ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بحسب بيان صدر عن المستشفى.

وطالبت إدارة المستشفى المرضى والمرافقين والموظفين في قسم الطوارئ في "سوروكا" بعدم مغادرة مبنى القسم بسبب إطلاق النار.

وجاء في بيان المستشفى أن "أربعة أشخاص أصيبوا خلال الشجار الذي اندلع في ساحة قسم الطوارئ، ونقلوا إلى قسم الطب العاجل".

ولفت إلى أن الإصابات طفيفة، منها اثنتان بالطعن وإصابتان برضوض وكدمات.

ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة. وأعلنت الشرطة لاحقا اعتقال 17 شخصا على خلفية الشجار.

وقالت إن المعتقلين متورّطون بالإخلال بالنظام العامّ، و"نحن ننظر بعين الخطورة إلى ما جرى".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المستشفى تحول للعمل بموجب "حالة الطوارئ"، ونقلت عن مريض مكث في المستشفى، قوله: "فجأة بدأنا نسمع صوت إطلاق الأعيرة النارية وكان الأمر جنونيًا. مدير قسم الطوارئ طالب من الجميع عدم مغادرة المكان لأن هناك ‘حربا بين عشائر‘ في الخارج".

من جانبه، أدان مدير مستشفى "سوروكا"، أحداث العنف التي وصفها بـ"الخطيرة"، وقال، بحسب ما جاء في بيان المستشفى، "هذا تجاوز للخطوط الحمراء؛ نطالب باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على السلامة في فضاء المستشفى وموظفيها ".