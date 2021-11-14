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مصرع شخص جراء زلزال ضرب جنوبي إيران

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 16:49

مصرع شخص جراء زلزال ضرب جنوبي إيران
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، من جراء زلزال ثانٍ ضرب بقوة 6.3 درجات محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

وذكر مركز علم الزلازل في جماعة طهران، في بيان، أن الزلزال الثاني وقع الساعة 15.37 بالتوقيت المحلي بعد دقيقة عن زلزال بقوة 6.4 ضرب المحافظة نفسها.

وأوضح أن الزلزال الثاني ضرب منطقة لافت بجزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزغان، على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا لقي مصرعه جراء سقوط عمود كهرباء (عليه) نتيجة الهزة الأرضية.

وفي وقت سابق، أعلن مركز علم الزلازل في جماعة طهران أن زلزالا بقوة 6.4 درجات ضرب جزيرة قشم على عمق 18 كيلومترا.

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#هزة أرضية
#زلزال

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