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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 23:10

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن
(تصوير: الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، إحباط محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "قوات الجيش والشرطة أحبطت عملية تهريب للأسلحة"، في منطقة الأغوار.

وأضاف أن "راصدات الجيش والشرطة رصدت مؤخرًا اثنين من المشتبه بهم في المنطقة الحدودية مع الأردن بحوزتهم أسلحة".

واعتقلت القوات الإسرائيلية شخصين للاشتباه بضلوعهما "في محاولة التهريب 11 سلاحًا مختلفًا: ثمانية مسدسات وبندقيتا كلاشينكوف وسلاح M16".

وقال إنه جرى تحويل المشتبه بهما إلى التحقيق لدى الشرطة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم الخميس الماضي، إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن.

وقال حينها إن "أجهزة الرصد التابعة للجيش تمكنت خلال الليلة، من التعرف على عدد من المشتبه بهم، حاولوا تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل".

وجاء في البيان أن الجيش بالاشتراك مع وحدة القوات الخاصة، التابعة للشرطة، اعتقل أحد المشتبه بهم أثناء محاولته تهريب 15 قطعة سلاح.

ولم تصدر السلطات الأردنية تعقيبا على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

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#تهريب أسلحة
#الأردن
#مناطق حدودية
#الجيش الإسرائيلي

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