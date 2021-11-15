الحبس المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

فرضت المحكمة المركزية في اللد صباح اليوم، الإثنين، حكما بالسجن المؤبد على سامي قرا (63 عاما) من الرملة على خلفية ضلوعه في جريمة قتل ابنته هنرييت قرا (17 عاما) قبل أكثر من 4 سنوات.

وكانت المحكمة نفسها قد أدانت قاتل ابنته يوم 16 حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد قاتل ابنته، يوم 16 تموز/ يوليو 2017.

ونسبت النيابة للوالد قرا تهمة قتل ابنته الوحيدة، هنرييت، طعنا بالسكين حتى الموت، بعد يوم واحد من احتفالها بإنهاء دراستها في المرحلة الثانوية، يوم 13 حزيران/ يونيو 2017.

ويستدل من لائحة الاتهام أن قرا اقترف جريمة قتل ابنته إثر عدم موافقته على رغبتها بالزواج من شاب.