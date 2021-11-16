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تقرير: رئيس الشاباك يلتقي مع محمود عباس برام الله

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 11:01

تقرير: رئيس الشاباك يلتقي مع محمود عباس برام الله
رونين بار مع بينيت خلال توليه منصبه (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

التقى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مقر المقاطعة في رام الله، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الحديث يدور عن أول لقاء بينهما منذ تولي بار منصبه رئيسا لجهاز "الشاباك" في تشرين الأول/ أكتوبر الشهر الماضي، وأن اللقاء عُقد الأسبوع الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم وصف الاجتماع بأنه "اجتماع تعارف"، حيث ناقش عباس وبار عددا من القضايا بما في ذلك الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية، والتنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ويأتي هذا الاجتماع، في وقت طالبت الحكومة الإسرائيلية من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الضغط على الدول العربية والأوروبية لتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الأخيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وأطلق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، حملة "بهدف حشد المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود إسرائيل لتعزيز السلطة الفلسطينية خوفًا من انهيارها، وفي محاولة لمنع تدهور أمني قد ينتج عن ذلك لاحقا".

وسبق ذلك، قيام رئيس الشاباك رونين بار، يوم الأحد الماضي، بالاجتماع برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، خلال زيارته الأولى إلى العاصمة المصرية، القاهرة، منذ توليه رئاسة الشاباك في تشرين الأول الماضي.

وجاء ذلك بالتزامن مع وصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إلى القاهرة، لبحث مجموعة من الملفات "ذات الاهتمام المشترك" مع مصر، وذلك في زيارة تستبق الزيارة المرتقبة لعباس كامل إلى تل أبيب، نهاية الشهر الجاري.

وبحث الوفد الأمني الإسرائيلي مع المسؤولين المصريين ملفات الوساطة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"مسائل أخرى".

بودكاست عرب 48

#السلطة الفلسطينية
#محمود عباس
#المقاطعة
#الشابك
#رونين بار
#التنسيق الأمني

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