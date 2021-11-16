مصرع شخص غرقا في طبرية

لقي شخص (60 عاما) من القدس مصرعه غرقا جنوبي بحيرة طبرية بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 12:16 حول غرق شخص وانتشاله من المياه في سد ’دغانيا’. وأقر مسعفون ومضمدون وفاته في المكان".

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا إلى المكان عثرنا على شخص جرى انتشاله من المياه على يد عناصر الشرطة البحرية وهو فاقد للوعي، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".