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مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طولكرم

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 16:34

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طولكرم
من المكان بعيد وقوع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب آخرون بينهم اثنان بحالة خطيرة، في حادث طرق وقع على شارع رقم 557 قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم، الأربعاء.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن الحادث وقع بين حافلة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية ومركبة أجرة فلسطينية؛ بين بلدتي بيت ليد وسفارين شرق طولكرم.

وعلم أن الحادث أسفر عن مصرع فلسطينيين، وإصابة آخرين (لم يعرف عددهم على وجه التحديد) نقلوا بواسطة طواقم جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية إلى مستشفيات الضفة.

من مكان وقوع الحادث

في حين قالت الطواقم الطبية الإسرائيلية إنها قدمت الإسعافات الأولية لامرأة أصيبت بجراح طفيفة ونقلتها إلى مستشفى "شيبا" جنوب شرق تل أبيب.

وأقرت الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" وفاة مصاب فلسطيني، فيما قالت إنها تحاول إنعاش مصاب آخر بحالة حرجة؛ وسط أنباء عن أن المصاب فارق الحياة ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحادث إلى حالتي وفاة وخمسة جرحى.

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#حادث طرق
#دير شرف
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