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النقب: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث انقلاب سيارة

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 20:30

النقب: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث انقلاب سيارة
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في حادث طرق ذاتي على شارع 80 قرب بلدة عرعرة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 19:48 حول انقلاب سيارة على شارع 80 بمحاذاة مفرق عرعرة بالنقب، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين أحدهما (28 عاما) بحالة خطيرة وغير مستقرة وهو فاقد للوعي، والآخر (20 عاما) بحالة متوسطة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي الشاب نور علي حسن حبشي (18 عاما) من إكسال مصرعه في حادث طرق على شارع 71 في منطقة مرج بن عامر، صباح اليوم.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 318 شخصا بينهم 93 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

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#حوادث الطرق
#النقب
#عرعرة النقب

النقب: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث انقلاب سيارة

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