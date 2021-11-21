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تجمع المهنيين السودانيين: الاتفاق مع العسكر محاولة لشرعنة الانقلاب

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 17:06

تجمع المهنيين السودانيين: الاتفاق مع العسكر محاولة لشرعنة الانقلاب
حمدوك: وقعت على الإعلان السياسي حقنًا لدماء السودانيين (سونا/ تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ندد تجمع المهنيين السودانيين، المحرك الأساسي للحراك الثوري الداعي للحكم المدني الديمقراطي في البلاد، اليوم الأحد، بـ"الاتفاق السياسي" الذي وقعه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وأعيد بموجبه الأول إلى منصبه، فيما يواصل الآلاف التظاهر ضد الانقلاب العسكري وسط محاولات قمع من الشرطة.

وشدد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان صدر عنه عقب توقيع الاتفاق بين حمدوك والبرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم، على رفضه للاتفاق "جملة وتفصيلًا"، معتبرا أنه "لا يخص سوى أطرافه، فهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك".

وقبل مراسم التوقيع الذي نقلها تلفزيون السودان، وصل حمدوك إلى القصر الجمهوري في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه منذ قرارات البرهان بحل مؤسسات الحكم الانتقالي، الشهر الماضي.

وقاد البرهان انقلابا في 25 تشرين الأول/ أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

وبثّ التلفزيون تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على بناء جيش قومي موحد". من جهته جدد البرهان "الثقة" بحمدوك ووجه له الشكر على "صبره وصموده" طوال الفترات الماضية.

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#تجمع المهنيين السودانيين
#الحراك الثوري
#الحكم المدني
#التحول الديمقراطي
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#عبد الله حمدوك

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