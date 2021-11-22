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إصابتان خطيرتان لعاملين بورشة بناء في جديدة المكر

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 15:02

إصابتان خطيرتان لعاملين بورشة بناء في جديدة المكر
(توضيحية - تصوير مركز حيان)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخصان، في الخمسينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضهما لحادث عمل في جديدة المكر، اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العاملين سقطا من علو خلال عملهما في ورشة بناء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا لاستكمال العلاج، ووصفت حالتهما بالخطيرة والمستقرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، يستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 58 ضحية، بينهم 32 في فرع البناء.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#جديدة المكر
#حوادث العمل
#ورشة بناء
#عمال

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