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المحكمة العليا ترد الاستئناف وتقرر إجراء انتخابات جديدة لمجلس كفر مندا

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 13:05

المحكمة العليا ترد الاستئناف وتقرر إجراء انتخابات جديدة لمجلس كفر مندا
علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ردت المحكمة العليا في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي قدمه رئيس مجلس كفر مندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، يوم 11 تموز/ يوليو 2021، وصادقت العليا على قرار المركزية إعادة إجراء الانتخابات المحلية لمجلس كفر مندا المحلي.

وقال رئيس مجلس كفر مندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، إنه "نحترم قرار المحكمة، والانتخابات ستُجرى خلال 120 يوما".

وكانت المركزية، في حينه، قد قررت إعادة إجراء الانتخابات المحلية لمجلس كفر مندا المحلي خلال 60 يوما. وألغت المركزة نتائج الانتخابات في المحلية في كفر مندا.

وجاء هذا القرار بعد دعوى قدمها المرشح علي خضر زيدان، حول حصول تزوير بنتائج الانتخابات، سيما وأن الفارق كان 26 صوتا فقط لصالح مؤنس عبد الحليم، وبعد تقديم لوائح اتهام ضد عدة أشخاص بالتزوير، قبل أشهر.

وكانت كفر مندا قد تأثرت بأجواء انتخابات السلطة المحلية الأخيرة التي جرت، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط عن منافسه علي خضر زيدان.

هذا، وشهدت القرية أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، عدة مرات، على خلفية الانتخابات المحلية.

بودكاست عرب 48

#مجلس كفر مندا
#سلطات محلية
#مؤنس عبد الحليم
#علي زيدان

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